Inter Slavia Praga conferenza Dimarco | Lavoro per ritrovare fiducia persa Dobbiamo pensare di…

Inter Slavia Praga conferenza Dimarco. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga, Federico Dimarco ha preso la parola in conferenza stampa ad Appiano Gentile, al fianco del tecnico Cristian Chivu. L’esterno nerazzurro ha parlato del momento personale e della crescita della squadra, sottolineando la fiducia ritrovata e la voglia di confermarsi anche in Europa: “ L’Inter arriva bene, da tre vittorie consecutive. Domani cerchiamo la quarta. Io sto lavorando con l’aiuto del mister per ritrovare la fiducia un po’ persa e sto cercando di migliorare la condizione “, ha esordito il numero 32. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it