Inter Slavia Praga conferenza Chivu | Nessuna partita è facile Questo è un gruppo di uomini veri

Inter Slavia Praga conferenza Chivu. L’ Inter si prepara alla sfida di Champions League con grande concentrazione e determinazione. Dopo la rifinitura mattutina ad Appiano Gentile, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di affrontare ogni partita con umiltà e continuità: “ A me le prestazioni sono sempre piaciute, fin dalla prima. La prestazione c’è stata, poi ovvio che il risultato condiziona il giudizio di tutti. Stiamo avendo anche continuità di risultati ora, ma pensiamo alla prossima. In Champions League ci sono tante insidie, come la qualità dell’avversario e la voglia che hanno tutti di fare risultato a San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it