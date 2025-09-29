Inter Slavia Praga conferenza Chivu | Nessuna partita è facile Questo è un gruppo di uomini veri
Inter Slavia Praga conferenza Chivu. L’ Inter si prepara alla sfida di Champions League con grande concentrazione e determinazione. Dopo la rifinitura mattutina ad Appiano Gentile, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di affrontare ogni partita con umiltà e continuità: “ A me le prestazioni sono sempre piaciute, fin dalla prima. La prestazione c’è stata, poi ovvio che il risultato condiziona il giudizio di tutti. Stiamo avendo anche continuità di risultati ora, ma pensiamo alla prossima. In Champions League ci sono tante insidie, come la qualità dell’avversario e la voglia che hanno tutti di fare risultato a San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?
Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri
Sky / Inter-Slavia, tornano Acerbi e Sommer: ecco gli altri rientri. Novità in attacco - X Vai su X
Nemmeno il tempo di godersi il successo contro il Cagliari che l'Inter è già proiettata all'Europa. Martedì sera a San Siro i nerazzurri affronteranno lo Slavia Praga nella seconda gara della fase a girone unico di Champions League. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
LIVE – Inter Slavia Praga, segui con noi la conferenza di Chivu e Dimarco - In questi minuti Cristian Chivu e Federico Dimarco parleranno alla vigilia del match di Champions Inter Slavia Praga. Riporta spaziointer.it
Inter-Slavia Praga, Chivu: “Squadra diretta, fisica e insidiosa, togliamo le loro caratteristiche. Sommer…” - Vigilia della prima gara casalinga in Champions League 2025/26 per l'Inter che riceve lo Slavia Praga: le dichiarazioni di Cristian Chivu. Come scrive europacalcio.it