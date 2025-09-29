Inter Slavia Praga Chivu rilancia Sommer dal 1? | ecco come sarà la gestione con Josep Martinez in porta

. Il piano del tecnico. La stagione dell’ Inter si sta delineando con un’importante novità tra i pali, con un ballottaggio in corso tra il portiere titolare Yann Sommer e Josep Martinez. Dopo l’inizio con lo svizzero tra i pali, Martinez ha avuto l’opportunità di giocare nelle ultime partite contro Sassuolo e Cagliari, dopo quella contro la Juventus (match per il quale il portiere svizzero è stato ampiamente criticato per i suoi errori in almeno un paio di gol subiti). Questa alternanza, come rivelato dal tecnico Cristian Chivu, sembra destinata a continuare per il resto della stagione, con Sommer che mantiene comunque lo status di primo portiere, ma con l’intento di dare più spazio a Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

