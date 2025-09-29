Inter-Slavia Praga Chivu in conferenza | Rispettiamo l’avversario Sommer dal 1?

Forzainter.eu | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di domani coinciderà con la seconda giornata di Champions League per l’Inter. Tra poco più di 24 ore, i nerazzurri se la vedranno contro lo Slavia Praga, più nello specifico alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che è reduce dal pareggio per 2-2 con il Bodo Glimt nel primo turno del girone unico di Coppa Campioni. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la conferenza stampa di Cristian Chivu, accompagnato da Federico Dimarco. 7 minuti fa 29 Settembre 2025 14:24 2:24 pm Che tipo di partita si aspetta?. Rispettiamo lo Slavia Praga, sappiamo che è una squadra continua. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?

Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri

inter slavia praga chivuInter-Slavia Praga, Chivu: "Avversario insidioso, faremo la nostra gara. Giocherà Sommer" - Vigilia di Champions League per l' Inter, che martedì alle 21 ospiterà lo Slavia Praga a San Siro per la seconda giornata della League Phase (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Segnala sport.sky.it

inter slavia praga chivuInter, Chivu: "Gruppo di uomini veri, l'insidia è sempre dietro l'angolo" - L’Inter domani sera ospita lo Slavia Praga nella seconda partita della League Phase di Champions League. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Chivu