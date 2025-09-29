Inter Slavia Praga Chivu gioca con le carte | cambi in difesa e a centrocampo! Cosa filtra sulla formazione

Inter Slavia Praga, le probabili scelte e i ballottaggi della prossima sfida di Champions della squadra di Chivu! Le ultime sul match. Inter Slavia Praga, mancano poco più di 24 ore dalla sfida contro lo Slavia Praga in Champions League, Cristian Chivu continua a tenere alta la suspense riguardo le sue scelte di formazione per la seconda giornata della League Phase. Il tecnico dell’ Inter ha preferito non fornire indicazioni definitive durante la seduta di allenamento della vigilia, lasciando aperte diverse opzioni. Tuttavia, alcune certezze iniziano a emergere. L’unica mossa sicura è il ritorno di Yann Sommer tra i pali, come confermato dallo stesso Chivu in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata in difesa". VIDEO - Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga che domani martedì 30 settembre affronterà l' Inter per la 2^ giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita.

Inter-Slavia Praga, Chivu: "Avversario insidioso, faremo la nostra gara. Giocherà Sommer" - Vigilia di Champions League per l' Inter, che martedì alle 21 ospiterà lo Slavia Praga a San Siro per la seconda giornata della League Phase (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ).

