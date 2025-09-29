Inter Slavia Praga chance per Bonny Bisseck e Sommer? L’annuncio di Chivu sulla formazione

Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. In conferenza stampa pre  Champions League,  Cristian Chivu ha parlato della possibile formazione dell' Inter contro lo Slavia Praga. COME STA BISSECK? PUO' GIOCARE DOMANI? – «Sta bene, si sta allenando bene e prima o poi vedremo anche lui in campo». PUO' ARRIVARE L'OCCASIONE PER BONNY DALL'INIZIO DOMANI? – «Lui come tutti, mi mettono in difficoltà per il modo in cui si allenano tutti i giorni. Siccome ho una certa sensibilità nel capire i momenti e nel dare il giusto premio a questi uomini, cerco di accontentare un po' tutti perché se lo meritano.

