Inter scomparso il padre di Javier Zanetti | il messaggio di cordoglio del club
Giornata triste in casa Inter e soprattutto per il vice-presidente Javier Zanetti, che nelle scorse ore ha salutato il padre Rodolfo Zanetti. Con una nota sul sito ufficiale, la società ha comunicato la triste notizia al popolo nerazzurro, esprimendo la vicinanza al campione d’Europa del 2010 con un messaggio di cordoglio. “ L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice Presidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà”. L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - scomparso
Zanetti, scomparso il papà del vicepresidente nerazzurro: il messaggio dell’Inter
Inter, è scomparso Rodolfo Zanetti, papà di Javier: il cordoglio del club Grave lutto per il vice-presidente interista: "A lui l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà" #Inter - X Vai su X
È scomparso a 95 anni Carlo Sassi, storico giornalista della Domenica Sportiva. Nato nel 1929, Sassi portò il concetto di moviola nelle case degli italiani. La prima volta fu il 22 ottobre 1967, in occasione del gol di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan. Se n - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, è scomparso suo padre Rodolfo, il cordoglio della società - Il padre di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è mancato: a confermare la tragica notizia l'Inter che ha diffuso un comunicato sulla morte di Rodolfo, padre dell'ex capitano ... Si legge su sport.virgilio.it
È scomparso Rodolfo, il papà di Javier Zanetti: il cordoglio da parte dell'Inter - Giornate complicatissime per Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che deve affrontare il lutto del papà Rodolfo. tuttomercatoweb.com scrive