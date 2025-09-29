Giornata triste in casa Inter e soprattutto per il vice-presidente Javier Zanetti, che nelle scorse ore ha salutato il padre Rodolfo Zanetti. Con una nota sul sito ufficiale, la società ha comunicato la triste notizia al popolo nerazzurro, esprimendo la vicinanza al campione d’Europa del 2010 con un messaggio di cordoglio. “ L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice Presidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà”. L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, scomparso il padre di Javier Zanetti: il messaggio di cordoglio del club