Inter schiaffo di Dimarco a Inzaghi | Dico solo questo
Scordiamoci il passato, ma fino a un certo punto. Andrea Dimarco, esterno sinistro dell' Inter e della Nazionale, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga (la seconda dopo la vittoria in casa dell'Ajax) regala una carezza al neo-tecnico Cristian Chivu, ma soprattutto un graffio a Simone Inzaghi, volato in Arabia all' Al Hilal subito dopo il Mondiale per club chiudendo nel modo più improvviso e traumatico possibile un ciclo vincente per certi versi (uno scudetto e due secondi posti più due finali di Champions in 4 anni) e deludente per altri (l'ultimo mese horror della scorsa stagione, con l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, lo scudetto "regalato" al Napoli di Conte, il tremendo ko di Monaco contro il Psg ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: inter - schiaffo
Calhanoglu verso Mourinho. Inter, ecco il sostituto: uno schiaffo al Milan
Inter, follia dell’ex Erkin: schiaffo al compagno
VIDEO / Ex Inter, follia di Erkin: tira uno schiaffo a un compagno e l’arbitro lo espelle - X Vai su X
È successo nella seconda divisione turca: l'ex Inter Erkin prende a schiaffi un compagno e poi viene espulso e messo fuori rosa #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Di Marco punge Simone Inzaghi: «Giocando spesso 90 minuti cresci di più rispetto a se esci sempre dopo un’ora…» - Federico Di Marco, calciatore dell'Inter, ha lanciato una frecciata velenosa all'ex allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Si legge su ilnapolista.it
Pagina 3 | Dimarco, frecciata a Inzaghi in conferenza! Chivu difende l'Inter, rilancia Sommer e rimanda Bisseck - Le parole dell'esterno e dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, con un messaggio chiaro sul passato ... Si legge su tuttosport.com