Inter schiaffo di Dimarco a Inzaghi | Dico solo questo

Liberoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scordiamoci il passato, ma fino a un certo punto. Andrea Dimarco, esterno sinistro dell' Inter e della Nazionale, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga (la seconda dopo la vittoria in casa dell'Ajax) regala una carezza al neo-tecnico Cristian Chivu, ma soprattutto un graffio a Simone Inzaghi, volato in Arabia all' Al Hilal subito dopo il Mondiale per club chiudendo nel modo più improvviso e traumatico possibile un ciclo vincente per certi versi (uno scudetto e due secondi posti più due finali di Champions in 4 anni) e deludente per altri (l'ultimo mese horror della scorsa stagione, con l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, lo scudetto "regalato" al Napoli di Conte, il tremendo ko di Monaco contro il Psg ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

