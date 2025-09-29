San Siro: la resa dei conti Nella giornata di oggi, la delibera per la giunta del nuovo San Siro sancirà l destino dello stadio di Inter e Milan. La seduta è convocata a oltranza fino al voto del testo. Se vinceranno i favorevoli, lo stadio di San Siro e le aree L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, San Siro: oggi la resa dei conti