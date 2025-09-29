Inter quante risate in allenamento! E durante il torello
Clima disteso ad Appiano Gentile durante l'allenamento alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga. Tanti sorrisi e qualche battuta tra i giocatori. E durante il torello si scioglie pure Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Calciomercato Inter, quante idee per l’attacco: spunta anche il pupillo di De Zerbi
Taremi Inter, quante richieste per l’iraniano: filtra ottimismo per la sua cessione
Dzeko Inter, i ripensamenti del centravanti: «Nel 2022 eravamo più forti, ma sprecammo troppo. Quante occasioni buttate…»
Individuato il post-Sommer Quanto riporta TeamTalk, dall'Inghilterra l'Inter avrebbe individuato Illan Meslier L'erede di Sommer sarebbe il portiere del Leeds di origine francese e classe 2000' con 34 partite in premier league e 39 in Championship Che - facebook.com Vai su Facebook
Inter, quanto vale la Champions League 2025/26? I ricavi dal torneo dopo la vittoria dei nerazzurri contro l'Ajax - X Vai su X
Barella cervello, anima e 'scompiglio' di questa Inter: il sardo bacchetta Lautaro in allenamento - Allenamento aperto ai media per i canonici quindici minuti stabiliti dalla UEFA che regala perle quello andato in scena questa mattina ad Appiano Gentile alla vigilia dell'euro- Come scrive msn.com
Inter, Chivu sbotta in allenamento: il video virale che scatena i tifosi, c'entrano Lautaro e il mercato - Lautaro nel mirino di un tifoso, Chivu perde la testa e lo sfogo diventa virale. Segnala sport.virgilio.it