Clima disteso ad Appiano Gentile durante l'allenamento alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga. Tanti sorrisi e qualche battuta tra i giocatori. E durante il torello si scioglie pure Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, quante risate in allenamento! E durante il torello...