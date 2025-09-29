Inter protagonista alla Milano Fashion Week | cosa è successo con Sector No Limits
Inter Milano Fashion Week. La Milano Fashion Week si è chiusa con un tocco nerazzurro grazie alla collaborazione tra Inter e Sector No Limits. L’inedito crossover tra moda e sport ha trovato la sua espressione più originale in Corso Venezia 5, dove l’edicola storica è stata trasformata in un pop-up store dedicato al progetto “Sector x Inter”. Un’iniziativa che il club ha descritto come “ un progetto che ha unito stile, sport e lifestyle, trasformando un luogo storico della città in uno spazio esperienziale capace di sorprendere e connettere “. Il concept ha voluto fondere il fascino del calcio con l’energia della moda, dando vita a un palcoscenico urbano che ha attirato curiosi, tifosi e appassionati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
