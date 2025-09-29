Inter Nicola Berti | VAR? Ai miei tempi quante botte con Baresi

Nicola Berti, ex centrocampista dell’ Inter e della nazionale italiana, parlato di vari argomenti tra cui il VAR in un’intervista alla testata IlPiacenza. Berti, parmense, dopo aver elogiato la città nella quale risiede da 18 anni è tornato su vari fatti della sua passata carriera da calciatore. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Nicola Berti: “VAR? Ai miei tempi, quante botte con Baresi”

In questa notizia si parla di: inter - nicola

L'Inter sceglie il San Nicola di Bari per l'amichevole contro l'Olympiacos

Inter Olympiacos, biglietti in vendita per l’amichevole estiva dei nerazzurri al San Nicola di Bari!

Amichevole Inter-Olympiacos al San Nicola: bus speciali per lo stadio

L’Inter Club L’Aquila “Francesco Maria Esposito” celebra 15 anni di attività con una cena aperta a tifosi e soci, ospitando Nicola Berti, campione d’Italia e vicecampione del mondo 1994. - facebook.com Vai su Facebook

Nicola #Riva rende onore all'Inter: "Grandissima squadra, peccato per quel gol a freddo perché..." - X Vai su X

Berti: "Il VAR ai miei tempi sarebbe stato un problema. Tra gomitate e quello che dicevamo..." - Nicola Berti è rimasto tifosissimo dell'Inter, ma soprattutto è uno dei simboli di un calcio che oggi non c'è più. Segnala tuttomercatoweb.com

Nicola Berti: "La VAR ai miei tempi sarebbe stata un problema: troppi insulti" - L'ex campione nerazzurro: "Non ho rimpianti per la mia carriera. Si legge su msn.com