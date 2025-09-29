Inter l’allenatore dello Slavia Praga | Nerazzurri di livello mondiale
L’ allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky ha commentato la gara contro l’Inter nel corso della conferenza stampa della vigilia dello scontro in Champion s League. SAN SIRO – “ Questo è un colosso del calcio e sono grato per essere qui, anche pensando a quello che abbiamo fatto qui. Vogliamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - allenatore
Bonny, che elogio da parte di Iachini. L’allenatore commenta: «Ottimo acquisto dell’Inter, vede la porta ed ha tecnica»
Eliminazione dal Mondiale per Club, Felipe Melo: «L’Inter? Deve cambiare mentalità. Nuovo allenatore troppo importante»
Ederson Inter, l’Al Hilal di Inzaghi piomba sul di lui: è una richiesta dell’ex allenatore nerazzurro, i dettagli
Inter, Marotta: 'Chivu un grande allenatore, puntiamo al quarto posto'. Poi cita l'Allianz Stadium - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta: “Chivu è un grande allenatore che impersonifica valori importanti come il senso di appartenenza. E poi è preparatissimo e molti lo hanno giudicato trascurando questo. Il suo pregio più grande è l’intelligenza, che imprime eccellenza nel lavoro c - X Vai su X
Inter – Slavia Praga, le ultimissime sulle formazioni | Le scelte di Chivu - La nuova Inter di Chivu prende forma, Esposito conquista fiducia ed i risultati sorridono ai nerazzurri. Secondo sportpaper.it
Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata in difesa". VIDEO - Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga che domani martedì 30 settembre affronterà l' Inter per la 2^ giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita. Da sport.sky.it