Inter l’allenatore dello Slavia Praga | Nerazzurri di livello mondiale

Ilprimatonazionale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky ha commentato la gara contro l’Inter nel corso della conferenza stampa della vigilia dello scontro in Champion s League. SAN SIRO – “ Questo è un colosso del calcio e sono grato per essere qui, anche pensando a quello che abbiamo fatto qui. Vogliamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter l8217allenatore dello slavia praga nerazzurri di livello mondiale

© Ilprimatonazionale.it - Inter, l’allenatore dello Slavia Praga: “Nerazzurri di livello mondiale”

In questa notizia si parla di: inter - allenatore

Bonny, che elogio da parte di Iachini. L’allenatore commenta: «Ottimo acquisto dell’Inter, vede la porta ed ha tecnica»

Eliminazione dal Mondiale per Club, Felipe Melo: «L’Inter? Deve cambiare mentalità. Nuovo allenatore troppo importante»

Ederson Inter, l’Al Hilal di Inzaghi piomba sul di lui: è una richiesta dell’ex allenatore nerazzurro, i dettagli

inter l8217allenatore slavia pragaInterSlavia Praga, le ultimissime sulle formazioni | Le scelte di Chivu - La nuova Inter di Chivu prende forma, Esposito conquista fiducia ed i risultati sorridono ai nerazzurri. Secondo sportpaper.it

inter l8217allenatore slavia pragaSlavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata in difesa". VIDEO - Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga che domani martedì 30 settembre affronterà l' Inter per la 2^ giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter L8217allenatore Slavia Praga