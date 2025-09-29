Milano, 29 settembre 2025 – I segni tangibili dell'ultimo percorso in Europa e della partecipazione al Mondiale per club sono evidenti nel bilancio dell'Inter, appena approvato dal Consiglio d'amministrazione. Un esercizio, quello relativo al 202425, che sarà sottoposto a metà ottobre all'assemblea dei soci e che riporta valori in positivo dopo quindici anni: utile netto di 35,4 milioni, da confrontare alla perdita di 35,7 milioni dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70 milioni. I ricavi hanno toccato quota 567 milioni, il valore più alto di sempre e un record per la Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inter, il bilancio sorride: primo attivo dopo quindici anni