Inter gravissimo lutto per Javier Zanetti | il cordoglio della società

Momento di profondo dolore per il mondo nerazzurro. Nelle scorse ore è venuto a mancare Rodolfo Zanetti, padre di Javier, storico capitano e oggi vicepresidente dell’ Inter. La notizia è stata diffusa ufficialmente dal club nella mattinata di oggi. Il comunicato dell’Inter e il cordoglio del club. Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha voluto esprimere la propria vicinanza a Javier e alla sua famiglia, ribadendo l’affetto e la riconoscenza di tutta la comunità nerazzurra. Nel messaggio si legge: “L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al vicepresidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

