Inter Diouf cerca spazio | Chivu lavora all’inserimento

Archiviata la vittoria per 2-0 con il Cagliari, nel segno di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito, per l’Inter è tempo di guardare avanti. La giornata di oggi è infatti di vigilia per i nerazzurri, che si stanno preparando al secondo turno di Champions League. La prossima gara sarà quella con lo Slavia Praga, in programma domani 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che nella prima giornata di Coppa Campioni ha impattato per 2-2 con il Bodo Glimt. La Beneamata tenterà di mettere in cascina altri 3 punti, per mettersi in un’ottima situazione in suolo internazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu