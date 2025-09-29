Inter Dimarco e l’attacco a Inzaghi | Era difficile… ma un dato lo smentisce

Federico Dimarco ha inviato una stoccata a distanza a Simone Inzaghi dopo l’avvio di stagione della sua Inter. Reduce da tre successi di fila contro Ajax, Sassuolo e Cagliari, l’Inter vuole calare il poker. Per farlo, dovrà battere lo Slavia Praga nella seconda giornata di Champions League rimanendo dunque a punteggio pieno dopo le prime due gare. Dopo le due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus, l’inversione di tendenza dei nerazzurri è tutt’altro che scontata. In molti, credevano che il gol di Vasilije Adzic nel recupero del derby d’Italia potesse mettere già K.O. la squadra di Chivu, che in realtà è risorta come una fenice. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

inter dimarco l8217attacco inzaghiInter, Dimarco: “Chivu mi ha ridato fiducia". Poi frecciata a Inzaghi sul minutaggio? - Slavia Praga, valida per la seconda giornata di Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky da Appiano Gentile. Lo riporta tuttomercatoweb.com

inter dimarco l8217attacco inzaghiPagina 3 | Dimarco, frecciata a Inzaghi in conferenza! Chivu difende l'Inter, rilancia Sommer e rimanda Bisseck - Le parole dell'esterno e dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, con un messaggio chiaro sul passato ... Come scrive tuttosport.com

