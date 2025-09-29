Inter Dimarco | Chivu ci sta dando tanto

Federico Dimarco ha descritto a “Sportmediaset” il momento suo personale e quello, più in generale, dell’Inter. Di seguito quanto riferito alla redazione della testata giornalistica. Dimarco su Chivu. Così il terzino nerazzurro: “ Chivu ci sta dando tanto. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che avevo perso in questi mesi: mi sono reso conto che non ho reso come nei tre anni e mezzo precedenti con l’Inter, ma può succedere. Ne sto uscendo con l’aiuto del mister e dei compagni. Il passato è passato, com’è successo quando abbiamo vinto il campionato abbiamo detto non si parla del passato, lo stesso facciamo anche quest’anno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

