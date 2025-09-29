Vigilia di Champions frizzante in casa Inter, dove Federico Di Marco ha riservato una frecciata velenosa all’ex allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Parlando della sua forma fisica ai microfoni di Sky Sport, il 27enne milanese ha sottolineato che solo giocando con una certa continuità, e senza essere puntualmente sostituito, sta ritrovando una condizione tale da poter esprimersi ad alti livelli. Le parole di Federico Di Marco. «Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora.». Un concetto ribadito poi nella consueta conferenza alla quale si è presentato al fianco di mister Chivu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter, Di Marco punge Simone Inzaghi: «Giocando spesso 90 minuti cresci di più rispetto a se esci sempre dopo un’ora…»