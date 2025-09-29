Inter con Oaktree il primo bilancio in utile della storia
Non era mai successo e il fondo Oaktree ha centrato il bersaglio grosso al primo tentativo. L’Inter ha chiuso il bilancio in attivo per la prima volta nella sua storia, nella stagione da zero tituli ma con il percorso netto fino alla finale della Champions League e il plus dei ricavi del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un mix che, insieme alla crescita delle voci legate al valore commerciale del brand, ha portato all’ utile di 35,4 milioni di euro. Segno più, insomma, dopo una serie di segni meno che affondava nei decenni e che negli anni post Covid aveva generato 609 milioni di euro di perdite nel quinquennio 2019-2024. 🔗 Leggi su Panorama.it
