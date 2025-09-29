inter con lo slavia praga domani in champions dimarco punge inzaghi

Alla vigilia del debutto casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga, Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza di approcciare ogni gara con la massima concentrazione. “C’è un filo sottile tra vittoria e sconfitta, anche se le prestazioni sono sempre state all’altezza. In Champions non esistono partite semplici, tutte le squadre hanno qualità e voglia di fare risultato, soprattutto a San Siro”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Inter-Slavia, Chivu: “Sommer torna, dare certezze è il compito dell’allenatore”. Sulla formazione Chivu non si è sbilanciato troppo, ma ha confermato il ritorno di Yann Sommer tra i pali: “Sommer tornerà e mi fermo qui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

