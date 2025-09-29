Inter Chivu il tecnico cambia e vince | cinque rotazioni a Cagliari e ora pensa allo Slavia Praga

Inter Chivu, l’allenatore cambia e vince: la gestione delle rotazioni convince, il tecnico pronto a confermare la strategia anche in Champions. Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, sta dimostrando di saper gestire l’ampiezza della rosa con intelligenza. Le rotazioni operate nelle ultime partite hanno dato risultati concreti, culminati nella vittoria di Cagliari, dove i nerazzurri hanno offerto una delle prestazioni più convincenti della stagione. Cinque i cambi effettuati rispetto all’undici precedente, un segnale della volontà di tenere alta la competitività interna e di far sentire tutti parte del progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Chivu, il tecnico cambia e vince: cinque rotazioni a Cagliari e ora pensa allo Slavia Praga

