Inter Chivu fischietta e cambia mezza squadra | almeno 5 novità in Champions | VIDEO CMIT

L’Inter torna subito in campo dopo la vittoria in campionato sul campo del Cagliari: le possibili scelte di Chivu per la sfida di Champions League al Meazza contro lo Slavia Praga Sorrisi ma anche tanta concentrazione ad Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura dell’ Inter in vista della sfida di Champions contro lo Slavia Praga. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Cristian Chivu fischietta mente sistema le sagome per l’allenamento dei suoi giocatori, con il tecnico che contro la squadra ceca cercherà la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. L’Inter all’esordio in Europa aveva portato a casa un preziosissimo successo sul campo dell’ Ajax, scacciando via la crisi di inizio stagione dopo i due ko di fila contro Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Chivu fischietta e cambia mezza squadra: almeno 5 novità in Champions | VIDEO CM.IT