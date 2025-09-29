Inter Chivu a Sky Sport | Faremo la nostra gara Gioca Sommer
Dopo la conferenza stampa Cristian Chivu ha commentato ulteriormente a Sky Sport la gara tra Inter e Slavia Praga di Champions League. PRESTAZIONI – “ C’è un filo sottile tra una sconfitta e una vittoria. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro Udinese e Juventus. Poi cambia la vittoria, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Chivu: "Voglio una squadra dominante, servono continuità e umiltà" #ForzaInter #InterSlaviaPraga - X Vai su X
Cagliari-Inter Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu dopo la vittoria per 0-2 sui rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga, Chivu: "Avversario insidioso, faremo la nostra gara. Giocherà Sommer" - Vigilia di Champions League per l' Inter, che martedì alle 21 ospiterà lo Slavia Praga a San Siro per la seconda giornata della League Phase (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). sport.sky.it scrive
