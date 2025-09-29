Dopo la conferenza stampa Cristian Chivu ha commentato ulteriormente a Sky Sport la gara tra Inter e Slavia Praga di Champions League. PRESTAZIONI – “ C’è un filo sottile tra una sconfitta e una vittoria. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro Udinese e Juventus. Poi cambia la vittoria, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu a Sky Sport: “Faremo la nostra gara. Gioca Sommer”