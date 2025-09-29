Inter chiuso il bilancio con un attivo da 34,5 milioni di euro

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della decisione del comune di Milano sulla vendita di San Siro, l’ Inter ha ufficialmente chiuso il primo bilancio in utile da 15 anni. Il consiglio di amministrazione ha approvato i conti relativi alla stagione 2024-25, che evidenziano un profitto di 34,5 milioni di euro. Un risultato che segna il completamento del turnaround finanziario del club, dopo anni di pesanti perdite: nel 2020-21 il rosso ammontava a 245,6 milioni, ridotti poi a -140,1 nel 2021-22, -85,4 nel 2022-23 e -35,7 nel 2023-24. Oaktree investe 100 milioni per i centri di allenamento: «Garantire una base solida per il futuro del club». 🔗 Leggi su Lettera43.it

inter chiuso il bilancio con un attivo da 345 milioni di euro

© Lettera43.it - Inter, chiuso il bilancio con un attivo da 34,5 milioni di euro

In questa notizia si parla di: inter - chiuso

Inter e Juve hanno chiuso l’operazione: annuncio UFFICIALE

Inter, Pavard ha detto sì: chiuso l’accordo con Kleofina Pnishi

Mercato Inter U23, chiuso il terzo colpo per la seconda squadra: arriva Cinquegrano dal Sassuolo!

inter chiuso bilancio attivoInter, il bilancio sorride: primo attivo dopo quindici anni - Milano, 29 settembre 2025 – I segni tangibili dell'ultimo percorso in Europa e della partecipazione al Mondiale per club sono evidenti nel bilancio dell'Inter, appena approvato dal Consiglio d'amminis ... Secondo msn.com

Inter, con Oaktree il primo bilancio in utile della storia - L'Inter senza titoli sul campo vince lo scudetto del bilancio: utile storico firmato da Oaktree, merito della corsa in Champions League e del Mondiale per Club. Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Chiuso Bilancio Attivo