Inter chiuso il bilancio con un attivo da 34,5 milioni di euro

In attesa della decisione del comune di Milano sulla vendita di San Siro, l’ Inter ha ufficialmente chiuso il primo bilancio in utile da 15 anni. Il consiglio di amministrazione ha approvato i conti relativi alla stagione 2024-25, che evidenziano un profitto di 34,5 milioni di euro. Un risultato che segna il completamento del turnaround finanziario del club, dopo anni di pesanti perdite: nel 2020-21 il rosso ammontava a 245,6 milioni, ridotti poi a -140,1 nel 2021-22, -85,4 nel 2022-23 e -35,7 nel 2023-24. Oaktree investe 100 milioni per i centri di allenamento: «Garantire una base solida per il futuro del club». 🔗 Leggi su Lettera43.it

