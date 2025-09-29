Inter bilancio 2024 25 | approvato il progetto con ricavi record e utile netto positivo
Inter, bilancio 202425 da record: utile netto e nuove prospettive di crescita. Le ultimissime sui nerazzurri Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 202425, segnando una svolta storica nella gestione economica del club nerazzurro. Il documento sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
