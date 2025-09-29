Inter bilancio 2024 25 | approvato il progetto con ricavi record e utile netto positivo

Inter, bilancio 202425 da record: utile netto e nuove prospettive di crescita. Le ultimissime sui nerazzurri Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 202425, segnando una svolta storica nella gestione economica del club nerazzurro. Il documento sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter bilancio 2024 25L'Inter chiude il bilancio 2024/25 con un utile di 35 milioni: ora è ufficiale - Il progetto di bilancio si chiude con un utile netto di 35,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 35,7 milioni di euro dell'anno fiscale 2023/24, con un aumento netto del valore della produzione ... calciomercato.com scrive

L'Inter chiude il bilancio 2024/25 in utile per 35 milioni - Lo ha comunicato il club nerazzurro, dopo l'approvazione del progetto di bilancio da par ...

