Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina un’altra importante gara da disputare. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via anche in Champions League, competizione tanto cara alla società. La prossima partita sarà con lo Slavia Praga ed andrà in scena domani 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza, per il secondo turno di Coppa Campioni. Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe lavorando di fino per le conferme degli elementi importanti dello scacchiere di Cristian Chivu. Più nello specifico, il focus andrebbe ad uno dei centrali della difesa a tre. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Akanji convince: Ausilio lavora alla conferma