Insultati loro e le mogli derisi e quasi venuti alle mani Così gli europei sono stati trattati dai tifosi di golf Usa alla Ryder

Altro che etichetta e Fair Play, altro che modi da gentiluomo. Bethpage Black a Long Island, New York, si è trasformato nel peggior stadio calcistico in occasione della Ryder Caup. A rimetterci è stata la moglie di Rory McIlroy che è stata oggetto di insulti e di una birra lanciatale addosso dai “tifosi” di Team Usa. Ne scrive il Times «Siamo quasi venuti alle mani con i tifosi». Rory McIlroy ha definito “inaccettabile e offensivo” il comportamento del pubblico al Bethpage Black: «Non credo che nel golf si debba mai accettare una cosa del genere. Il golf dovrebbe essere mantenuto a uno standard più alto rispetto a quanto si è visto questa settimana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

