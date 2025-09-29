Instancabile volontario di Protezione civile | è morto Antonio Vadini
Antonio Vadini è morto a soli 55 anni: era un instancabile volontario della Protezione Civile di Ospitaletto, nonché in prima linea nel Gruppo cinofili, con il suo fedelissimo cane Sky. Ne danno il triste annuncio la moglie Delia, la figlia Azzurra, i genitori Giovanna e Francesco, i fratelli Tea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: instancabile - volontario
Il Navarolo d'oro 2025 va all'instancabile volontario alpino Paolo Brena
San Rocco al Porto, il Navarolo d'oro 2025 va a Paolo Brena: “Energia e dedizione, un instancabile volontario alpino”
Addio a Moreno Monti, volontario instancabile della Croce Rossa di Grandate
Colonna del circolo Acli, Danda è stato una figura di riferimento per tanti cittadini con il suo sorriso discreto e la sua presenza costanteLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/09/ispra-piange-gianfranco-danda-volontario-instancabile/2352928/?utm_term= - facebook.com Vai su Facebook
Dopo gli interventi a Palazzolo, il Gor di Protezione civile di Paderno Dugnano in aiuto del Comasco | VIDEO - I volontari del Gor di Protezione civile di Paderno Dugnano non si fermano e dopo aver affrontato l'emergenza degli allagamenti a Palazzolo Milanese e ... Segnala ilnotiziario.net
Protezione civile, sempre meno under 35: «Pochi volontari giovani, dobbiamo intercettarli» - «La grande sfida che ci attende nei prossimi anni è quella del ricambio generazionale». Come scrive ilgazzettino.it