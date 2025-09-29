Instancabile volontario di Protezione civile | è morto Antonio Vadini

Antonio Vadini è morto a soli 55 anni: era un instancabile volontario della Protezione Civile di Ospitaletto, nonché in prima linea nel Gruppo cinofili, con il suo fedelissimo cane Sky. Ne danno il triste annuncio la moglie Delia, la figlia Azzurra, i genitori Giovanna e Francesco, i fratelli Tea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it