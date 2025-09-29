Installare fotovoltaici | Tabo assume nuovi operatori

NUOVE ASSUNZIONI in vista alla Tabo, azienda specializzata nell’installazione semplice, veloce e chiavi in mano del fotovoltaico. La scale-up con sede a Silea, in provincia di Treviso, fondata nel 2022 dal ventisettenne Nima Oulomi, con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato delle energie rinnovabili in Italia, è alla ricerca di 17 nuovi professionisti da inserire in un team giovane, composto per oltre l’80% da under 30. Rendere il fotovoltaico accessibile, digitale e trasparente in un mercato che in Italia è ancora ritardato da modelli obsoleti, burocrazia farraginosa e inefficienze: è questa la missione di Tabo che accompagna i suoi clienti nel percorso di transizione energetica, aiutandoli a ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni e abbattere l’impatto ambientale delle proprie strutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

