Installare fotovoltaici | Tabo assume nuovi operatori
NUOVE ASSUNZIONI in vista alla Tabo, azienda specializzata nell’installazione semplice, veloce e chiavi in mano del fotovoltaico. La scale-up con sede a Silea, in provincia di Treviso, fondata nel 2022 dal ventisettenne Nima Oulomi, con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato delle energie rinnovabili in Italia, è alla ricerca di 17 nuovi professionisti da inserire in un team giovane, composto per oltre l’80% da under 30. Rendere il fotovoltaico accessibile, digitale e trasparente in un mercato che in Italia è ancora ritardato da modelli obsoleti, burocrazia farraginosa e inefficienze: è questa la missione di Tabo che accompagna i suoi clienti nel percorso di transizione energetica, aiutandoli a ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni e abbattere l’impatto ambientale delle proprie strutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Più facile installare pannelli fotovoltaici: ecco quando decadono i vincoli
Disponibile kit fotovoltaico plug and play con sistema di accumulo da 2,5 Kwh, soluzione studiata per abitazioni che non hanno un tetto a disposizione per installare moduli fotovoltaici. - facebook.com Vai su Facebook
La Regione Puglia eroga incentivi per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo nei centri sportivi pubblici. La scheda pre-informativa (allegata in basso) ... Leggi l'articolo completo -> http://rviv.ly/jsaHvR #bandoregionale - X Vai su X
