Insegnante minacciato con frasi offensive e violente perché ebreo

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Biosa, insegnante di lettere al liceo Santissima Annunziata a Firenze, è stato aggredito da alcuni suoi allievi. Un'aggressione verbale violenta che l'insegnante non si aspettava. Il motivo? Essere ebreo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

