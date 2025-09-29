Insegnante minacciato con frasi offensive e violente perché ebreo
Davide Biosa, insegnante di lettere al liceo Santissima Annunziata a Firenze, è stato aggredito da alcuni suoi allievi. Un'aggressione verbale violenta che l'insegnante non si aspettava. Il motivo? Essere ebreo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
