Innovazione Senza Confini Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio
Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato tra eccellenze italiane e cinesi. L’evento è stato promosso dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo – del CRAM, Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Shanghai – e con Italian Trade Agency, ITA. A guidare il pubblico attraverso la serata è stato il Maestro di Cerimonia, Avv. Carlo Diego D’Andrea – Vice Presidente Associazione Abruzzesi in Cina, che con eleganza e passione ha sottolineato i momenti più significativi dell’evento. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: innovazione - confini
https://www.modernews.online/48899_ogr-torino-arte-e-tecnologia-senza-confini/ Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, presentano la programmazione 2025-26 e si confermano centro unico in Italia, e in Europa, dove cultura e innovazione, arte e tecn - facebook.com Vai su Facebook
"La capacità di innovare oggi non è un'opzione, ma una necessità," Simone Ungaro, Co-General Manager Strategy & Innovation di #Leonardo, racconta a @techreviewIT_ come il gruppo stia spingendo i confini dell’innovazione tecnologica per affrontare le n - X Vai su X
Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio - Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato t ... Da panorama.it
Chieti, Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente. Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio. - Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo an ... Scrive abruzzonews24.com