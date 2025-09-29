Innovazione Senza Confini Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio

Panorama.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato tra eccellenze italiane e cinesi. L’evento è stato promosso dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo – del CRAM,  Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, con il  patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Shanghai – e con Italian Trade Agency, ITA. A guidare il pubblico attraverso la serata è stato il Maestro di Cerimonia, Avv. Carlo Diego D’Andrea – Vice Presidente Associazione Abruzzesi in Cina, che con eleganza e passione ha sottolineato i momenti più significativi dell’evento. 🔗 Leggi su Panorama.it

innovazione senza confini partnership vincente 8211 conclusa a shanghai la terza edizione del premio d8217ascanio

© Panorama.it - Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio

In questa notizia si parla di: innovazione - confini

Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio - Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato t ... Da panorama.it

innovazione senza confini partnershipChieti, Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente. Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio. - Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo an ... Scrive abruzzonews24.com

Cerca Video su questo argomento: Innovazione Senza Confini Partnership