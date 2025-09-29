Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato tra eccellenze italiane e cinesi. L’evento è stato promosso dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo – del CRAM, Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Shanghai – e con Italian Trade Agency, ITA. A guidare il pubblico attraverso la serata è stato il Maestro di Cerimonia, Avv. Carlo Diego D’Andrea – Vice Presidente Associazione Abruzzesi in Cina, che con eleganza e passione ha sottolineato i momenti più significativi dell’evento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio