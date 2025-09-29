Innovazione e agritech | istituzioni e imprese a confronto Appuntamento 30 settembre allo Europe Experience David Sassoli

Roma, 29 settembre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presenta il convegno “Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a confronto”, in programma dalle ore 9:00 alle 13:00 presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma. L’evento si propone come un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca per affrontare le sfide e le opportunità legate all’innovazione e alla sostenibilità nel settore agritech. L’iniziativa, promossa da ANGI, mira a esplorare i temi cruciali della sostenibilità, della digitalizzazione e delle nuove prospettive di crescita, con l’obiettivo di favorire sinergie strategiche e valorizzare le migliori pratiche per supportare la transizione del settore agritech in Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Innovazione e agritech: istituzioni e imprese a confronto”. Appuntamento 30 settembre allo Europe Experience “David Sassoli”

In questa notizia si parla di: innovazione - agritech

“Innovazione e agritech: istituzioni e imprese a confronto”. Appuntamento 39 settembre allo Europe Experience “David Sassoli”

?Innovazione e Agritech - Istituzione e imprese a confronto https://ift.tt/SqMd7QP #evento #takethedate - X Vai su X

... ! Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo presentato ufficialmente Agritech Innovation, il nuovo percorso biennale realizzato in collaborazione con beeco che unisce startup, innovazione e agroalime - facebook.com Vai su Facebook

“Innovazione e agritech: istituzioni e imprese a confronto” - – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presenta il convegno “Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a confronto”, in programma dalle ore 9:00 alle 13:00 presso lo sp ... Da askanews.it

L’Abruzzo blinda l’innovazione: la proprietà intellettuale è il nuovo scudo per le imprese - La proprietà intellettuale come strumento strategico per affrontare la globalizzazione e blindare il Made in Italy. Riporta abruzzolive.it