Iniziativa pubblica in memoria di Bala Sagor affinché il suo sacrificio non venga dimenticato

Perugiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, annuncia che giovedì 2 ottobre alle ore 18.30 in piazza Pietro Fontana, “vicino al Ristorante Il Tempio del Gusto dove lavorava”, si terrà “un momento di raccoglimento in ricordo di Bala Sagor, durante il quale verrà effettuata una raccolta fondi a favore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iniziativa - pubblica

BRICS: forum media e think tank pubblica iniziativa su cooperazione, sviluppo IA

Proposta di legge per l’educazione alimentare nelle scuole: l’iniziativa dopo i casi di botulino che hanno scosso l’opinione pubblica

Cerca Video su questo argomento: Iniziativa Pubblica Memoria Bala