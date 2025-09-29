Iniziati i lavori di riparazione di corso Trento e Trieste a Lanciano

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati questa mattina, 29 settembre 2025, i lavori su corso Trento e Trieste, che porteranno al rifacimento delle parti ammalorate dell'infrastruttura appaltata nel 2017 sotto la precedente amministrazione. L'avvio degli interventi cade a 11 mesi di distanza (dovevano essere 45 i giorni di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

