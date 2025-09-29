Iniziate a Rimini riprese della serie crime Cagnàz con Guido Caprino

Roma, 29 set. (askanews) – Sono iniziate in questi giorni a Rimini e provincia le riprese di Cagnàz, la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia, una coproduzione Rai Fiction – Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio, in collaborazione con Rai Com e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Protagonista nel ruolo di Cagnàz è Guido Caprino. Al suo fianco Eugenio Franceschini, Dora Romano e Sergio Romano. Il progetto – ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi – combina azione, ironia e tensione narrativa, portando in scena personaggi e storie dall’umanità profonda e inaspettata in una Rimini in bilico tra la magia felliniana, le luci delle discoteche e la lunga mano della ‘Ndragheta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it