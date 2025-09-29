Inizia una nuova era per il basket italiano Il presidente di Lba Gherardini | Alziamo l' asticella

Tante novità per quanto riguarda il movimento cestistico italiano, a partire dalla nuova tv della lega: "Vogliamo crescere anche a livello europeo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inizia una nuova era per il basket italiano. Il presidente di Lba Gherardini: "Alziamo l'asticella"

Inizia una nuova era per il basket italiano. Il presidente di Lba Gherardini: "Alziamo l'asticella" - Tante novità per quanto riguarda il movimento cestistico italiano, a partire dalla nuova tv della lega: "Vogliamo crescere anche a livello europeo"

