Inizia il pagamento delle pensioni di ottobre negli uffici postali della provincia di Chieti

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che in tutti i 141 uffici postali della provincia di Chieti le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1°. Sempre a partire da mercoledì 1, le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizia - pagamento

inizia pagamento pensioni ottobrePagamento pensioni ottobre 2025 e cedolino Inps: date, calendario e novità - Con l’arrivo del mese di ottobre, cresce l’attesa dei pensionati per conoscere le date esatte di pagamento degli assegni Inps. Si legge su pensionipertutti.it

inizia pagamento pensioni ottobreAccrediti INPS di ottobre 2025, ecco tutte le date di bonus e pensioni - Scopri gli accrediti INPS di ottobre 2025 per pensioni, NASpI e assegni. Scrive informazionescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Inizia Pagamento Pensioni Ottobre