Iniezioni long-acting anti-Hiv adesione sfiora il 100%
Assicurare la costanza della terapia antiretrovirale resta il nervo scoperto della battaglia contro l’Hiv. In questo contesto, la testimonianza di Andrea Antinori, infettivologo dello Spallanzani di Roma, porta alla ribalta i farmaci long-acting e la loro capacità di spingere l’aderenza terapeutica verso percentuali mai toccate prima. Un’iniezione che cambia le regole del gioco La possibilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Basta un’iniezione ogni 2 mesi per contrastare l’Hiv: la conferma dagli Usa. “Riduce del 100% il rischio di contagio” - È l’ultima frontiera dei farmaci ‘long acting’, sia nel trattamento che nella prevenzione del virus. Riporta quotidiano.net