Iniezioni long-acting anti-Hiv adesione sfiora il 100%

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assicurare la costanza della terapia antiretrovirale resta il nervo scoperto della battaglia contro l’Hiv. In questo contesto, la testimonianza di Andrea Antinori, infettivologo dello Spallanzani di Roma, porta alla ribalta i farmaci long-acting e la loro capacità di spingere l’aderenza terapeutica verso percentuali mai toccate prima. Un’iniezione che cambia le regole del gioco La possibilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

iniezioni long acting anti hiv adesione sfiora il 100

© Sbircialanotizia.it - Iniezioni long-acting anti-Hiv, adesione sfiora il 100%

In questa notizia si parla di: iniezioni - long

Iniezioni anti-ruga anche in Italia - età è almeno incauto: quella c'è e val la pena di ringraziare il fatto che oggi si arriva a età rispettabili in condizioni incomparabilmente migliori rispetto anche ... Come scrive dica33.it

Basta un’iniezione ogni 2 mesi per contrastare l’Hiv: la conferma dagli Usa. “Riduce del 100% il rischio di contagio” - È l’ultima frontiera dei farmaci ‘long acting’, sia nel trattamento che nella prevenzione del virus. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Iniezioni Long Acting Anti