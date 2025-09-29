Infrastruttura strategica per il traffico in Italia

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete autostradale che circonda Bologna è un nodo strategico e molto esteso, composto da diversi tronchi principali e raccordi. La Tangenziale di Bologna (Raccordo Autostradale RA1) è l’arteria più vicina alla città, con una lunghezza di circa 22,2 km. Funge da raccordo tra le principali autostrade e la viabilità urbana ed extraurbana. La A1 Milano-Napoli attraversa l’area di Bologna e si interconnette con la Tangenziale e le altre direttrici. La A14 Bologna-Taranto conosciuta come Autostrada Adriatica, parte da Bologna dall’interconnessione con la A1 fino a San Lazzaro di Savena. L’A13 Bologna-Padova fondamentale per i collegamenti con Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

