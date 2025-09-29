Infrastruttura strategica per il traffico in Italia
La rete autostradale che circonda Bologna è un nodo strategico e molto esteso, composto da diversi tronchi principali e raccordi. La Tangenziale di Bologna (Raccordo Autostradale RA1) è l’arteria più vicina alla città, con una lunghezza di circa 22,2 km. Funge da raccordo tra le principali autostrade e la viabilità urbana ed extraurbana. La A1 Milano-Napoli attraversa l’area di Bologna e si interconnette con la Tangenziale e le altre direttrici. La A14 Bologna-Taranto conosciuta come Autostrada Adriatica, parte da Bologna dall’interconnessione con la A1 fino a San Lazzaro di Savena. L’A13 Bologna-Padova fondamentale per i collegamenti con Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
"Infrastruttura strategica al collasso"
Via Ravegnana, i sindaci di Forlì e Ravenna a caccia di finanziamenti: "È un’infrastruttura strategica"
NetApp: “L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica”
Sopralluogo all'impianto di dissalazione dell'Isola del Giglio, un'infrastruttura strategica che garantisce approvvigionamento idrico e tutela ambientale, fondamentale per lo sviluppo e la qualità della vita nell'isola da oltre 20 anni.
#NUORO – La notizia del nuovo finanziamento da 10 milioni di euro destinato alla #GalleriadiMughina, infrastruttura strategica chiusa ormai da 4 anni, ha innescato un'accesa polemica tra Maggioranza regionale
Logistica, Italia fanalino di coda in Europa, per FAI "manca una strategia" - Paolo Uggè chiede interventi urgenti su infrastrutture, porti, ferrovie e intermodalità ... Da notizie.it
Uggè (FAI): "Italia fanalino di coda nei trasporti. Servono infrastrutture e seria politica di settore" - "Il traforo del Bianco sarà chiuso per tre mesi consecutivi per i prossimi 18 anni, con il rischio di paralisi per il traffico del Nord Ovest e i porti liguri" ... Riporta telenord.it