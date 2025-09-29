Infortunio Tomori | la prima diagnosi per il difensore del Milan Ci sarà contro la Juventus? Cosa filtra dopo lo stop dell’inglese ultime
Infortunio Tomori: la prima diagnosi per il difensore del Milan. Sarà a disposizione contro la Juve? Svelate le sue condizioni dopo lo stop col Napoli. Una vittoria che pesa, ma che lascia l’amaro in bocca. Il successo del Milan contro il Napoli è macchiato dall’infortunio di Fikayo Tomori, pilastro della difesa rossonera. Il centrale inglese è uscito per un problema muscolare e ora la sua presenza per la super sfida di domenica contro la Juventus è in fortissimo dubbio. Ansia per Tomori: risentimento all’adduttore. L’allarme è scattato nel secondo tempo. Come appreso da Milannews24, il difensore inglese classe 1997 ha accusato un risentimento all’adduttore ed è stato costretto a chiedere il cambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - tomori
Infortunio Tomori, ecco come sta il difensore del Milan e se recupera per la Juventus
Milan, le ultime news sull’infortunio di Tomori in vista del big match contro la Juventus. Gli scenari
Infortunio @fikayotomori_, ecco come sta il difensore del @acmilan e se recupera per la Juventus - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tomori - X Vai su X
? A San Siro va in scena una sfida dal sapore di Scudetto: c'è Milan-Napoli. Allegri ritrova Leao dopo l’infortunio, ma ci sarà ancora Gimenez dal 1' in tandem con Pulisic. ? La probabile formazione rossonera: MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Ga - facebook.com Vai su Facebook
Allegri in ansia per Tomori: ha un problema all'adduttore. Le condizioni - Il tecnico spera di averlo a Torino per confermare la difesa che ha subito un solo gol nelle ultime qua ... Da gazzetta.it
Milan, problema muscolare per Tomori - Il difensore è stato sostituito da De Winter al 79' della gara contro il Napoli: Allegri ha dovuto rinunciare al centrale, tra i più presenti in campo in ... Lo riporta fantacalcio.it