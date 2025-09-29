Infortunio Tomori | la prima diagnosi per il difensore del Milan Ci sarà contro la Juventus? Cosa filtra dopo lo stop dell’inglese ultime

Infortunio Tomori: la prima diagnosi per il difensore del Milan. Sarà a disposizione contro la Juve? Svelate le sue condizioni dopo lo stop col Napoli. Una vittoria che pesa, ma che lascia l’amaro in bocca. Il successo del Milan contro il Napoli è macchiato dall’infortunio di Fikayo Tomori, pilastro della difesa rossonera. Il centrale inglese è uscito per un problema muscolare e ora la sua presenza per la super sfida di domenica contro la Juventus è in fortissimo dubbio. Ansia per Tomori: risentimento all’adduttore. L’allarme è scattato nel secondo tempo. Come appreso da Milannews24, il difensore inglese classe 1997 ha accusato un risentimento all’adduttore ed è stato costretto a chiedere il cambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

