Infortunio Tomori il difensore del Milan salterà la sfida contro la Juve? Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’inglese

Infortunio Tomori, il difensore del Milan salterà la sfida contro la Juve? Tutto quello che c’è da sapere in vista della partita. La grande gioia per la vittoria nel big match contro il Napoli si è trasformata in ansia. In casa Milan tiene banco l’infortunio occorso a Fikayo Tomori, pilastro insostituibile della difesa di Massimiliano Allegri. Il centrale inglese è stato costretto a lasciare il campo per un problema all’adduttore, e la sua presenza per la supersfida di sabato contro la Juventus è ora in forte dubbio. Come riportato da Gazzetta.it, l’infortunio è arrivato nel momento peggiore possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

