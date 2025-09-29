Infortunio Tomori ecco come sta il difensore del Milan e se recupera per la Juventus

Fikayo Tomori, difensore rossonero classe 1997, è uscito per infortunio all'80' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta dal Diavolo per 2-1, sostituito da Koni De Winter. Ecco quanto si è saputo sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortunio Tomori, ecco come sta il difensore del Milan e se recupera per la Juventus

In questa notizia si parla di: infortunio - tomori

https://milannews24.com/infortunio-tomori-milan-napoli-notizie/… Infortunio Tomori Tegola per il Milan - X Vai su X

? A San Siro va in scena una sfida dal sapore di Scudetto: c'è Milan-Napoli. Allegri ritrova Leao dopo l’infortunio, ma ci sarà ancora Gimenez dal 1' in tandem con Pulisic. ? La probabile formazione rossonera: MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Ga - facebook.com Vai su Facebook

Tomori infortunato, il difensore del Milan sostituito contro il Napoli: come sta e cosa è successo - La formazione rossonera, in campo contro il Napoli nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, ha perso per infortunio Tomori uscito dal campo per ... Da msn.com

FLASH | Milan-Napoli, si ferma Tomori al 79': il motivo della sostituzione - Brutte notizie per il Milan: al 79' della sfida contro il Napoli, Fikayo Tomori è stato costretto a ... Riporta fantamaster.it