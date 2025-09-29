Infortunio Tomori | cosa filtra da Milanello verso la Juventus

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le condizioni del difensore rossonero dopo il problema accusato con il Napoli Unica nota stonata in una serata di festa. La vittoria esaltante del Milan contro il Napoli lascia in eredità un po’ di apprensione per le condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, leader della retroguardia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio tomori cosa filtra da milanello verso la juventus

© Calcionews24.com - Infortunio Tomori: cosa filtra da Milanello verso la Juventus

In questa notizia si parla di: infortunio - tomori

Infortunio Tomori, ecco come sta il difensore del Milan e se recupera per la Juventus

Milan, le ultime news sull’infortunio di Tomori in vista del big match contro la Juventus. Gli scenari

Infortunio Tomori: la prima diagnosi per il difensore del Milan. Ci sarà contro la Juventus? Cosa filtra dopo lo stop dell’inglese, ultime

infortunio tomori cosa filtraInfortunio per Tomori, il difensore del Milan si ferma: salta la Juventus? - Dopo la grande vittoria contro il Napoli, non arrivano notizie positive per quanto riguarda Tomori. Si legge su ilbianconero.com

Milan, per Tomori risentimento alla coscia destra: Juve a rischio. Le news - Il difensore inglese ieri contro il Napoli aveva lasciato il campo all’80’: per lui un risentimento all’adduttore della coscia destra. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Tomori Cosa Filtra