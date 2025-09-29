Infortunio Thuram recupera o no per Villarreal Juve? Cosa è successo oggi alla Continassa nell’allenamento dell’anti-vigilia Svelate le condizioni del centrocampista francese

Fiato sospeso in casa Juve. A due giorni dalla delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal, le condizioni di Khéphren Thuram tengono in ansia Igor Tudor e tutto l'ambiente bianconero. Il centrocampista francese ha svolto anche oggi un lavoro differenziato e la sua presenza per la sfida di mercoledì resta in dubbio. Lo apprende . Indolenzimento al polpaccio: si decide domani. Il problema è l' indolenzimento al polpaccio che lo ha costretto a uscire durante la partita contro l'Atalanta.

