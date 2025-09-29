Infortunio Thuram | il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Thuram, il fastidio al polpaccio riscontrato dal francese non spaventa lo staff della Juve, ma la giornata di oggi sarà cruciale. Rientra l’allarme per  Khéphren Thuram  alla  Juventus. Il centrocampista francese, pilastro della mediana di  Igor Tudor, aveva accusato un fastidio al polpaccio durante l’ultimo match di campionato contro l’ Atalanta  di  Ivan Juric. Nonostante l’apprensione iniziale dei tifosi, lo staff bianconero non è preoccupato per le condizioni del giocatore. La Juve tira un sospiro di sollievo, poiché al momento, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, non sono previsti esami strumentali per l’infortunio, un segnale che il problema non è ritenuto grave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio thuram il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della juventus ma8230 cosa filtra sul centrocampista verso il villarreal

© Juventusnews24.com - Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal

In questa notizia si parla di: infortunio - thuram

“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez

Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra

infortunio thuram fastidio polpaccioInfortunio Thuram e Bremer, ansia Juve: spunta un problema - La Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Villarreal per sognare anche in Europa: spunta un problema sugli infortuni. Lo riporta calciomercato24.com

infortunio thuram fastidio polpaccioJuve, infortunio Thuram: come sta e quando torna? - Tra i tifosi juventini è serpeggiata subito una certa preoccupazione, ma la società a fine gara ha ... tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Fastidio Polpaccio