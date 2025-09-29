Infortunio Miretti | a che punto siamo nel percorso di recupero del centrocampista? Gli aggiornamenti dopo la seduta al JTC

Infortunio Miretti: gli aggiornamenti nel percorso di recupero del centrocampista del classe 2003. Cosa è successo dopo la seduta alla Continassa. Prosegue il recupero, ma il rientro non è vicino. In una giornata di buone notizie dall’infermeria della Juve, con il rientro in gruppo di Conceicao e i progressi di Bremer e Thuram, resta invece invariata la situazione di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista bianconero continua il suo programma di lavoro personalizzato. Un recupero che procede a piccoli passi. Fermo ormai dal 13 agosto, a causa della lesione muscolare rimediato nell’amichevole in famiglia contro la Juventus Next Gen, Miretti sta seguendo con scrupolo la sua tabella di marcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Miretti: a che punto siamo nel percorso di recupero del centrocampista? Gli aggiornamenti dopo la seduta al JTC

In questa notizia si parla di: infortunio - miretti

Infortunio Miretti: problema alla coscia destra per il centrocampista bianconero in Juve Juventus Next Gen. Le sue condizioni

TS – Miretti, infortunio contro la Juve Next Gen: cos’è successo

Juve Juventus Next Gen, Marco Baridon a caldissimo: «Cos’è successo con Vlahovic, segnali da Douglas Luiz. L’infortunio di Miretti cambia il mercato?» – VIDEO

Rientra in gruppo Miretti dopo dopo 40 giorni dall'infortunio muscolare del 13 Agosto contro la Next Gen. Per Miretti c'era lesione di basso grado. - X Vai su X

23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Miretti, ottime notizie dalla Continassa: il centrocampista in netta ripresa, a che punto siamo e cosa filtra sul recupero - Infortunio Miretti, il centrocampista brucia le tappe per tornare a disposizione: ha lavorato alla Continassa per accelerare il suo recupero Un segnale di grande professionalità, un passo importantiss ... Si legge su juventusnews24.com

Infortunio Miretti: arriva un’altra rivelazione sul rientro del centrocampista! Quando potrebbe tornare dal lungo stop, ecco i tempi di recupero del classe 2003 - Nuova rivelazione, ecco quando potrebbe tornare dal lungo stop Tempi di recupero che si allungano, un rientro ancora da ... juventusnews24.com scrive