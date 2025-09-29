Infortunio di tom holland sul set di spider-man | ultime novità

aggiornamenti sulla salute di tom holland dopo l’infortunio sul set. Recentemente, l’attore Tom Holland ha condiviso un importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute, rassicurando i fan riguardo al suo stato di guarigione. Dopo aver subito un infortunio durante le riprese di un film Marvel, Holland ha pubblicato sui social media un messaggio che evidenzia il miglioramento delle sue condizioni e la progressiva ripresa. dettaglio sull’incidente e lo stato attuale. L’episodio si è verificato mentre Holland stava girando in Scozia, durante una scena acrobatica che non è andata come previsto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

