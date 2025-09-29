Infortunio De Ketelaere risentimento all'ileo psoas | l'Atalanta di nuovo nei guai quante gare salta
Charles De Ketelaere si è di nuovo infortunato nei 30 minuti giocati in Juventus-Atalanta. Per il belga un nuovo stop per una ricaduta muscolare che lo terrà fermo almeno fino a dopo la pausa per le Nazionali. Continua l'emergenza per Juric. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League
Infortunio De Ketelaere, come sta l’attaccante belga? Le ultime sulle sue condizioni in vista di Juve Atalanta in programma sabato
Infortunio De Ketelaere: il belga sarà a disposizione per la super sfida dello Stadium? Cosa filtra a tre giorni dal match
Infortunio De Ketelaere, risentimento all’ileo psoas: l’Atalanta di nuovo nei guai, quante gare salta - Per il belga un nuovo stop per una ricaduta muscolare che lo terrà fermo almeno fino a dopo la pausa per le ... Come scrive fanpage.it
Atalanta, De Ketelaere infortunato: salta il Bruges - Nella serata di domenica 28 settembre, l’Atalanta ne ha comunicato la ricaduta dopo l’infortunio nel primo tempo a ... Lo riporta ecodibergamo.it