Infortunio Bremer | le ultime sulle condizioni del difensore della Juventus a due giorni dal match col Villarreal Tutti i dettagli dopo l’allenamento

Infortunio Bremer: novità sulle condizioni del difensore della Juventus a -2 dal match col Villarreal. I dettagli dopo l'allenamento. Non solo Thuram, anche Gleison Bremer tiene in ansia la Juve. A due giorni dalla fondamentale trasferta di Champions League contro il Villarreal, anche il leader difensivo bianconero ha svolto un lavoro personalizzato. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, ma la sua presenza in Spagna resta da valutare. Lo apprende . Lavoro personalizzato, ma non preoccupa. Dopo il grande spavento di sabato, quando era stato costretto a uscire contro l' Atalanta per un fastidio, sono state escluse complicazioni.

